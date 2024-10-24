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В Азербайджане состоялись обсуждения по расширению связей нефтегазовых компаний с таможенными органами

В Азербайджане состоялись обсуждения по расширению связей нефтегазовых компаний с таможенными органами Для оперативного осуществления таможенного оформления товаров, ввозимых и вывозимых с таможенной территории в связи с выполнением соглашений о долевом разделе добычи, особое значение имеет укрепление связей с субъектами бизнеса, специализирующимися в данн
Энергетика
24 октября 2024 г. 19:36
В Азербайджане состоялись обсуждения по расширению связей нефтегазовых компаний с таможенными органами

Для оперативного осуществления таможенного оформления товаров, ввозимых и вывозимых с таможенной территории в связи с выполнением соглашений о долевом разделе добычи, особое значение имеет укрепление связей с субъектами бизнеса, специализирующимися в данной сфере.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета, генерал-лейтенант таможенной службы Шахин Багиров на встрече с представителями подрядных компаний Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и BP.

Ш.Багиров отметил важность проведения таких обсуждений с компаниями, работающими в нефтегазовой отрасли.

Было отмечено, что в таможенной системе предпринимаются шаги по обеспечению удовлетворенности и прозрачности, а также цифровизации бизнес-ориентированных проектов, и в этом отношении предложения, озвученные на регулярных встречах с представителями бизнеса, играют важную роль в повышении эффективности администрирования.

Одной из основных целей таможенных органов является построение деловых отношений с субъектами бизнеса на партнерской основе, что будет способствовать легкому и быстрому осуществлению таможенных операций.

Приветствуя участников встречи, проводимой с целью укрепления таможенно-делового сотрудничества и обсуждения возникающих в таможенной сфере вопросов, региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс подчеркнул важность таких мероприятий для дальнейшего расширения связей между компаниями, работающими в сфере нефтегазодобычи, и таможенными органами.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda neft-qaz şirkətlərinin gömrük orqanları ilə əlaqələrinin genişləndirilməsi müzakirə olunub

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