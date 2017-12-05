В Азербайджане сократилось производство электроэнергии

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ За ноябрь этого года объем выработанной ОАО "Азерэнержи" электроэнергии составил 1,730 млрд кВт/ч, что на 14,5% уступает показателю аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Азерэнержи".

За этот период был осуществлен взаимный обмен электроэнергией с другими государствами, имеющими связи с энергосистемой нашей страны.

"Были продолжены работы по повышению эффективности передачи и сокращению потерь электроэнергии в рамках Плана мероприятий Стратегической дорожной карты относительно развития коммунальных услуг (электрическая и тепловая энергия, вода и газ) в Азербайджане", - отмечается в сообщении "Азерэнержи".