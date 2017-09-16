В Азербайджане сократилась выработка ветровой и солнечной энергии

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ За январь-август этого года в Азербайджане выработано 28,9 млн кВт/час солнечной энергии.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 34,2% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

За этот период выработка ветровой энергии в стране сократилась на 19,1% и составила 8,9 млн кВт/час.

В то же время производство энергии на тепловых электростанциях увеличилось на 2,4% - до 13 231,4 млн кВт/час, на водных электростанциях - на 7,1% - до 1 333,5 млн кВт/час.

Отметим, что за январь-август общее производство электроэнергии в стране составило 15,243 млрд кВт/час, что на 1% превышает соответствующий прошлогодний показатель. Из них на товарную энергию пришлось 14 602,7 млн кВт/час, что на 1,3% больше, чем в прошлом году.

За 8 месяцев в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром произведено продукции и оказано услуг на 1 138,1 млн манатов, в этой сфере наблюдается рост на 0,1%.