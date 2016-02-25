​В Азербайджане сократилась выработка ветровой энергии

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ За январь этого года выработка ветровой энергии в Азербайджане сократилась в годовом исчислении на 44,4% и составила 0,5 млн. кВт/час. Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, за этот период в стране выработано 0,4 млн. кВт/час солнечной энергии.

За отчетный период выработка электроэнергии в стране сократилась на 10% до 2 073,6 млн. кВт/час. Из них 1 982,1 млн. кВт/час приходится на товарную энергию.

Производство энергии на водных электростанциях в годовом исчислении выросло на 10,8% до 93,5 млн. кВт/час, на тепловых электростанциях сократилось на 10,7% до 1 887,7 млн. кВт/час.

Отметим, что в течение месяца в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром выработано продукции и оказано услуг в объеме 172,0 млн. манатов, что на 8,7% меньше аналогичного показателя прошлого года.