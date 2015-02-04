В Азербайджане увеличилась выработка электроэнергии

Баку. 4 февраля REPORT.AZ/ В январе текущего года в энергосистеме Азербайджана было выработано около 2,3 млрд. кВт/час электроэнергии. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ОАО "Азерэнержи", наблюдается рост выработки электроэнергии на 4,55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наряду с этим, в течение месяца был продолжен энергообмен с соседними странами.

Напомним, что за 2014 год в Азербайджане было выработано около 22,7 млрд. кВт/час электроэнергии.