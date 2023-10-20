В Азербайджане со следующего месяца начнется газификация 40 сел и жилых массивов

С ноября текущего года в Азербайджане начнется газификация еще 40 сел и жилых массивов.

С ноября текущего года в Азербайджане начнется газификация еще 40 сел и жилых массивов.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела по связям с общественностью ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Эльдениз Велиев в ходе акции "Открытые двери".

По его словам, работы по газификации этих сел и жилых массивов планируется завершить в первом квартале следующего года: "В текущем году в Азербайджане была запланирована газификация 150 сел и жилых массивов, в 110 из них работы близятся к завершению".

Э.Велиев отметил, что в январе-сентябре этого года ПО "Азеригаз" проложил 229 км новых газопроводов и обновил старые газовые линии.