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В Азербайджане снизится стоимость бензина марки AИ-95

В Азербайджане снизится стоимость бензина марки AИ-95 На нефтеперерабатывающем заводе SOCAR имени Гейдара Алиева начинается производство автомобильного бензина марки АИ-95, отвечающего стандарту Евро-5.
Энергетика
30 июня 2024 г. 20:30
В Азербайджане снизится стоимость бензина марки AИ-95

На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) имени Гейдара Алиева завершается первый этап работ по реконструкции и модернизации, проводимых в целях доведения продукции перерабатывающего комплекса Государственной нефтяной компании Азербайджана – SOCAR до стандартов Евро-5.

Об этом Report сообщили в пресс-службе SOCAR.

Так, завершены предусмотренные в рамках проекта работы по возведению установок производства дизеля и бензина, введен в эксплуатацию ряд объектов общезаводского хозяйства и технологических установок. В результате проведенных работ производимые на НПЗ бензины марок AИ-92 и AИ-95 уже доведены до стандартов Евро-5.

Таким образом, автомобильный бензин марки AИ-95, внутренний спрос на который с 2014 года удовлетворялся за счет импорта по мировым ценам, теперь будет обеспечиваться за счет отечественного производства.

Ожидается, что в соответствии с рыночной конъюнктурой с 15 июля 2024 года стоимость 1 литра бензина марки AИ-95 отечественного производства качества Евро-5 снизится на 40 гяпиков и составит 1,60 маната.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda “Aİ-95” markalı benzinin qiyməti ucuzlaşacaq

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