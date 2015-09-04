​В Азербайджане резко сократилось потребление высокооктанового бензина

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ "Цена топлива на внутреннем рынке Азербайджана соответствует мировой цене нефти уровня 60 долларов США".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев, комментируя вопрос журналистов о соответствии внутренней цены топлива и цены нефти на мировом рынке: "Я часто слышу об этом. Однако, когда цена нефти была 120 долларов, никто об этом несоответствии не говорил. Нынешняя цена топлива на внутреннем рынке соответствует цене в 60 долларов на мировом рынке. Наша экономика стабильна и цена регулируется государством. В нашей стране цена нефти не превышает цены на мировом рынке".

Р.Абдуллаев отметил, что потребление бензина марок Ai-98 и Ai-95 сократилось в 10 раз: "После того, как цены на бензин Ai-98 и Ai-95 были отпущены государством, их потребление уменьшилось в 10 раз. В настоящее время, в основном, реализуется бензин марки Ai-92. Сегодня на заправках реализуется бензин, импортированный 6-7 месяцев назад. Если раньше на внутреннем рынке продавалось 150 тыс. тонн бензина Ai-95, в настоящее время данный показатель сократился до 20-25 тыс. тонн. Сейчас в стране 96% потребления приходится на бензин марки Ai-92, цена на который стабильна".

Президент SOCAR подчеркнул, что в Грузии цена бензина, который раньше стоил 1,6-1,7 долларов, лишь недавно опустилась до уровня цен в Азербайджане.