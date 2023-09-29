В Азербайджане разработают дорожную карту для превращения Нахчывана в зону "зеленой энергии"

В Азербайджане будет разработана новая дорожная карта по превращению Нахчывана в зону "зеленой энергии" и созданию экспортного потенциала.

В Азербайджане будет разработана новая дорожная карта по превращению Нахчывана в зону "зеленой энергии" и созданию экспортного потенциала.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом заявил полномочный представитель президента в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли, выступая сегодня на 3-м азербайджано-турецком энергетическом форуме в Нахчыване и на первой международной конференции "Нахчыван – зона зеленой энергии".

Он отметил, что этот форум и международная конференция подготовят почву для реализации новых проектов и еще больше укрепят стратегическое энергетическое сотрудничество между двумя странами: "В результате Азербайджан станет безопасным и устойчивым поставщиком энергии в региональном и европейском масштабах. Энергетическая политика сегодня играет важную и стратегическую роль в мире. В глобализированном мире экономическая и политическая власть государств во многом измеряется вопросами энергетической безопасности. Точнее, энергетическая безопасность считается гарантом стабильности и безопасности. Именно в этом плане энергетическая стратегия нашего общенационального лидера Гейдара Алиева приносит нашей стране не только экономические, но и политические дивиденды", - добавил Ф.Наджафли.