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В Азербайджане разработают дорожную карту для превращения Нахчывана в зону "зеленой энергии"

В Азербайджане разработают дорожную карту для превращения Нахчывана в зону "зеленой энергии" В Азербайджане будет разработана новая дорожная карта по превращению Нахчывана в зону "зеленой энергии" и созданию экспортного потенциала.
Энергетика
29 сентября 2023 г. 12:18
В Азербайджане разработают дорожную карту для превращения Нахчывана в зону зеленой энергии

В Азербайджане будет разработана новая дорожная карта по превращению Нахчывана в зону "зеленой энергии" и созданию экспортного потенциала.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом заявил полномочный представитель президента в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли, выступая сегодня на 3-м азербайджано-турецком энергетическом форуме в Нахчыване и на первой международной конференции "Нахчыван – зона зеленой энергии".

Он отметил, что этот форум и международная конференция подготовят почву для реализации новых проектов и еще больше укрепят стратегическое энергетическое сотрудничество между двумя странами: "В результате Азербайджан станет безопасным и устойчивым поставщиком энергии в региональном и европейском масштабах. Энергетическая политика сегодня играет важную и стратегическую роль в мире. В глобализированном мире экономическая и политическая власть государств во многом измеряется вопросами энергетической безопасности. Точнее, энергетическая безопасность считается гарантом стабильности и безопасности. Именно в этом плане энергетическая стратегия нашего общенационального лидера Гейдара Алиева приносит нашей стране не только экономические, но и политические дивиденды", - добавил Ф.Наджафли.

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Версия на английском языке New road map to be defined for transformation of Nakhchivan into green energy zone
Версия на азербайджанском языке Naxçıvanın "yaşıl enerji" zonasına çevrilməsi üçün yeni yol xəritəsi müəyyənləşəcək

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