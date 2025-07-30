В Азербайджане разработана стратегия электромобильности

Министерство энергетики Азербайджана разработало стратегию электромобильности.

Министерство энергетики Азербайджана разработало стратегию электромобильности.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Государственного агентства возобновляемых источников энергии при Министерстве энергетики Азербайджана Джавид Абдуллаев.

"В настоящее время стратегия находится на рассмотрении у правительства", - сказал он.



Абдуллаев также отметил, что к концу 2027 года в Азербайджане установленная мощность в сфере возобновляемой энергетики увеличится до 2 тыс. мегаватт.

"Первый этап работ в области возобновляемой энергетики завершится в 2027 году. Завершение второго этапа планируется к 2030 году", - сказал он.