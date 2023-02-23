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В Азербайджане разработан стандарт по продаже и эксплуатации энергопотребляющих устройств

В Азербайджане разработан стандарт по продаже и эксплуатации энергопотребляющих устройств В Азербайджане продажа и эксплуатация оборудования, приборов и устройств, потребляющих энергию или влияющих на энергопотребление, будет осуществляться по новым правилам.
Энергетика
23 февраля 2023 г. 11:41
В Азербайджане разработан стандарт по продаже и эксплуатации энергопотребляющих устройств

В Азербайджане продажа и эксплуатация оборудования, приборов и устройств, потребляющих энергию или влияющих на энергопотребление, будет осуществляться по новым правилам.

Как сообщает Report, это отражено в подписанном премьер-министром Али Асадовым постановлении об утверждении "Требований экодизайна для изделий, потребляющих энергию или влияющих на энергопотребление".

Документ о требованиях экодизайна направлен на информирование потребителей о влиянии на окружающую среду оборудования, установок и устройств, потребляющих энергию.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda enerji istehlak edən cihazların satışı və istismarı standartı hazırlanıb

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