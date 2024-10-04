В Азербайджане разрабатываются новые методы сбора данных о выбросах газов

В Азербайджане разрабатываются новые методы с использованием искусственного интеллекта для сбора данных о выбросах газов.

В Азербайджане разрабатываются новые методы с использованием искусственного интеллекта для сбора данных о выбросах газов.

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель отдела водорода и зеленых технологий Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии Рена Гумбатова.

"Сейчас наше агентство работает над национальной стратегией мобильности, стремясь расширить возможности прогнозирования в этой области. По проекту агентства, активные потребители энергии в Азербайджане устанавливают на своих зданиях солнечные панели. Это лишь один из шагов, направленных на использование возобновляемых источников энергии", - отметила она.