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В Азербайджане разрабатываются новые методы сбора данных о выбросах газов

В Азербайджане разрабатываются новые методы сбора данных о выбросах газов В Азербайджане разрабатываются новые методы с использованием искусственного интеллекта для сбора данных о выбросах газов.
Энергетика
4 октября 2024 г. 12:58
В Азербайджане разрабатываются новые методы сбора данных о выбросах газов

В Азербайджане разрабатываются новые методы с использованием искусственного интеллекта для сбора данных о выбросах газов.

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель отдела водорода и зеленых технологий Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии Рена Гумбатова.

"Сейчас наше агентство работает над национальной стратегией мобильности, стремясь расширить возможности прогнозирования в этой области. По проекту агентства, активные потребители энергии в Азербайджане устанавливают на своих зданиях солнечные панели. Это лишь один из шагов, направленных на использование возобновляемых источников энергии", - отметила она.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda qaz emissiyaları haqqında datanın toplanması üçün yeni metodlar hazırlanır

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