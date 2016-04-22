​В Азербайджане разрабатывается вторая госпрограмма по альтернативным источникам энергии

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджане разрабатывается вторая государственная программа по альтернативным и возобновляемым источникам энергии. Как передает Report, об этом сообщил глава Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии (ГААВИЭ) Аким Бадалов в своем выступлении на проходящей сегодня в Университете АДА VII ежегодной конференции Европейской сети Ассоциаций выпускников американских программ обмена на тему "Энергия, возобновляемые источники и устойчивость".

А.Бадалов отметил, что в Азербайджане есть все предпосылки для развития данной сферы. Он подчеркнул, что в этих целях используется международный опыт.

Глава ГААВИЭ также рассказал о поддержке США и отметил, что в ближайшее время будет подписан документ о сотрудничестве с Агентством США по международному развитию (USAID).