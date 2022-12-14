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В Азербайджане производство метанола увеличилось на 43%

В Азербайджане производство метанола увеличилось на 43% За январь-ноябрь текущего года в Азербайджане произведен метанол (метиловый спирт) в объеме 489,5 тыс. тонн.
Энергетика
14 декабря 2022 г. 17:40
В Азербайджане производство метанола увеличилось на 43%

За январь-ноябрь текущего года в Азербайджане произведен метанол (метиловый спирт) в объеме 489,5 тыс. тонн.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, производство метанола увеличилось на 43,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На 1 декабря 2022 года запасы готовой продукции составили 44,5 тыс. тонн.

Производство метанола осуществляется на метаноловом заводе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), расположенном в Гарадагском районе.

Метаноловый завод сдан в эксплуатацию в 2013 году, передан под управление ООО SOCAR Methanol с 2016 года, а с августа 2017 года стал собственностью компании. Максимальная производительность завода составляет 650-700 тыс. тонн метанола в год.

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Версия на английском языке Azerbaijan increases methanol production by 43%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan metanol istehsalını 43 %-dən çox artırıb

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