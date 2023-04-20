В Азербайджане производство энергии из бытовых отходов увеличилось более чем на 6%

В прошлом году в Азербайджане за счет бытовых отходов было произведено 205,3 млн кВт/ч электроэнергии или на 6,3% больше, чем в 2021 году.

В прошлом году в Азербайджане за счет бытовых отходов было произведено 205,3 млн кВт/ч электроэнергии или на 6,3% больше, чем в 2021 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Отмечено, что в 2022 году в Азербайджане образовалось 3 млн 984,1 тыс. тонн отходов, что на 5,4% больше, чем годом ранее. Из них 66,7% составили твердые бытовые отходы, а 33,3% - производственные отходы.

Из образовавшихся в прошлом году 2 млн 658,3 тыс. тонн твердых бытовых отходов 21,2% было использовано для получения энергии.

В результате производственной деятельности предприятий в 2022 году образовалось 337,1 тыс. тонн опасных отходов, а их доля в общем объеме отходов составила 8,5%. По данным, 63,1% отходов образовалось на предприятиях горнодобывающей промышленности, большая часть которых приходится на предприятия, расположенные в городе Баку. В прошлом году было полностью обезврежено 55 тысяч тонн опасных отходов, включая отходы за предыдущие годы.