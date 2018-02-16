В Азербайджане произведены нефтепродукты на 217 млн манатов

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Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В январе текущего года объем производства нефтепродуктов в Азербайджане в стоимостном выражении составил 216,8 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 1,2% меньше аналогичного периода прошлого года.

За отчетный период произведено 109,1 тыс. тонн автомобильного бензина, что на 0,5% превышает показатель прошлого года. На 1 февраля запасы готовой продукции составили 76,8 тыс. тонн автобензина.

За отчетный период отмечается рост производства дизтоплива, смазочных масел, нефтяного битума и нефтяного кокса. Так, дизтоплива произведено 167,8 тыс. тонн (+2,4%), смазочных масел – 1,7 тыс. тонн (+21,4%), нефтяного битума – 25,5 тыс. тонн (рост в 2,4 раза), нефтяного кокса – 21,1 тыс. тонн (+62,3%).

В январе произведено 18,1 тыс. тонн бензина для нефтехимии, 48,5 тыс. тонн керосина, 4,1 тыс. тонн топочного мазута. Производство бензина для нефтехимии сократилось на 6,2%, керосина – 11,7%, топочного мазута – 30,1%.