В Азербайджане произведено 26 млрд кВт/ч электроэнергии

Экспорт электроэнергии за указанный период составил 1 147,8 млн кВт/ч, импорт - 136,3 млн кВт/ч

Производство электроэнергии по республике в декабре 2020 года составило 2 389,3 млн кВт/ч, экспорт - 157,6 млн кВт/ч, импорт - 10,7 млн кВт/ч, сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики Азербайджана.

В январе-декабре текущего года в республике произведено электроэнергии в объеме 25 811,2 млн кВт/ч.

За отчетный период производство электроэнергии на ТЭС составило 24 398,2 млн кВт/ч, на ГЭС –1 069,5 млн кВт/ч, из других источников (ВЭС, СЭС и БЗСТБО) - 343,55 млн кВт/ч. На ветряных электростанциях выработано 96,1 млн кВт/ч, на солнечных электростанциях - 46,9 млн кВт/ч, на заводе по сжиганию твердых бытовых отходов - 200,6 млн кВт/ч.

В 2020 году ОАО "Азерэнержи" выработано 23 033,8 млн кВт/ч электроэнергии (ТЭС - 22 142,5 млн, ГЭС - 891,3 млн), Государственной энергетической службой Нахчыванской АР - 429,7 млн кВт/ч (ТЭС - 230,8 млн, ГЭС - 157,8 млн, СЭС - 41,1 млн), независимыми электростанциями - 2 272,7 млн кВт/ч, "Азеришыг" - 75,1 млн кВт/ч.

Экспорт электроэнергии за указанный период составил 1 147,8 млн кВт/ч, импорт - 136,3 млн кВт/ч.