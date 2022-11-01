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В Азербайджане приступили к подаче тепла в горные и предгорные районы

В Азербайджане приступили к подаче тепла в горные и предгорные районы С сегодняшнего дня в горные и предгорные районы Азербайджана - Шушу, Шабрань, Хачмаз, Губу, Гусар и Лерик начата подача тепла.
Энергетика
1 ноября 2022 г. 18:22
В Азербайджане приступили к подаче тепла в горные и предгорные районы

С сегодняшнего дня в горные и предгорные районы Азербайджана - Шушу, Шабрань, Хачмаз, Губу, Гусар и Лерик начата подача тепла.

Об этом Report сообщили в ОАО "Азеристиликтеджхизат".

В общей сложности на этих территориях действуют 26 котельных и один тепловой пункт.

Еще 538 котельных и 87 тепловых пунктов, расположенных в Баку и регионах республики, будут задействованы с 15 ноября.

В горных районах республики отопительный сезон охватит период с 1 ноября по 1 мая, а в других районах - с 15 ноября по 15 апреля.

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