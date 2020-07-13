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В Азербайджане предлагается увеличить долю возобновляемой энергии

В Азербайджане предлагается увеличить долю возобновляемой энергии Предложения в ближайшее время планируется представить в Министерство энергетики и в Кабинет министров
Энергетика
13 июля 2020 г. 13:28
В Азербайджане предлагается увеличить долю возобновляемой энергии

Проект закона "Об использовании возобновляемых источников энергии в производстве электрической энерги"”, подготовленный в соответствии с распоряжением "Об ускорении реформ в энергетическом секторе Азербайджанской Республики" в I-ом полугодии 2020 года, был представлен в Кабинет министров после согласования с соответствующими структурами. В то же время были подготовлены проекты других нормативно-правовых актов.

Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики Азербайджана.

При поддержке Азиатского банка развития продолжается работа по пилотному проекту "Техническая поддержка и обмен знаниями по развитию системы плавающих солнечных панелей". В рамках проекта предусматривается установка солнечных панелей на площади 800 м2 на поверхности озера Беюкшор. Помимо этого, планируется рассчитать общий потенциал солнечных фотовольтаических систем по стране, и разработать технико-экономическое обоснование плавающей солнечной фотовольтаической станции большей мощности на озере Беюкшор.

В рамках сотрудничества между Министерством энергетики и Европейским банком реконструкции и развития продолжается реализация проекта "Поддержка проведения в Азербайджане аукционов по возобновляемой энергетике".  Министерству энергетики также представлен итоговый отчет компании SNC-Lavalin's Atkins по результатам исследований, проведенных в связи с улучшением деятельности малых гидроэлектростанций в Азербайджане и эффективным использованием гидроэнергетического потенциала рек.

Число компаний, подписавших меморандум о взаимопонимании в рамках установления отношений сотрудничества со многими международными компаниями, достигло 11. Это Tekfen Inşaat (Турция), Avelar Solar (РФ), Masdar (ОАЭ), Equinor A.S (Норвегия), Total Eren (Франция), BP (Великобритания), ACWA Power (Саудовская Аравия), Mitsui&CO (Япония), Lucia Holding  (Франция), Ansaldo Energia (Италия) и Al-Maktub (ОАЭ).

В связи с расширением использования возобновляемых источников энергии в Азербайджане и определением оптимальных вариантов поэтапного увеличения доли возобновляемых источников в энергетике начата подготовка соответствующих предложений с немецкой компанией VPC. Подготовленные предложения включают изучение возможностей доведения до 30% доли возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии к 2030 году, предоставление технических консультационных услуг по подключению пилотных проектов к сети.

Предложения в ближайшее время планируется представить в Министерство энергетики и в Кабинет министров.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bərpa olunan enerjinin payının artırılması üzrə təkliflər veriləcək

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