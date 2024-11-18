В Азербайджане представлена Дорожная карта по энергоэффективности

14:22

В рамках COP29 на мероприятии, организованном Министерством энергетики совместно с Международным энергетическим агентством (МЭА), представлена Дорожная карта по политике энергоэффективности в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики.

Заместитель министра энергетики Орхан Зейналов отметил, что Азербайджан поддерживает международные усилия по борьбе с изменением климата и взял на себя обязательства по сокращению выбросов парниковых газов. В настоящее время предпринимаются серьезные шаги для ускорения перехода к "зеленой экономике", увеличения доли возобновляемых источников энергии и повышения энергоэффективности. Он подчеркнул, что энергоэффективность является ключевым элементом энергетической политики страны и стратегических документов, в этом направлении формируется соответствующая правовая и регулирующая база.

Согласно дорожной карте, разработанной в рамках программы EU4Energy Европейского Союза, потенциал энергоэффективности в многоквартирных домах Азербайджана составляет 50%. Реализация этого потенциала может привести к экономии до 4,2 млрд кубометров газа ежегодно, сокращению парниковых выбросов на 10 млн тонн и созданию 125 тыс. новых рабочих мест.

Мероприятие продолжилось панельными дискуссиями о будущих приоритетах энергоэффективности, предстоящих вызовах и решениях, а также изучении международного опыта.