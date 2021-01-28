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В Азербайджане предпринимают шаги в сфере возобновляемой энергетики

В Азербайджане предпринимают шаги в сфере возобновляемой энергетики Была рассмотрена работа по реализации пилотных проектов за период, прошедший после четвертого заседания комиссии
Энергетика
28 января 2021 г. 18:00
В Азербайджане предпринимают шаги в сфере возобновляемой энергетики

Состоялось пятое заседание комиссии, созданной распоряжением президента Азербайджанской Республики от 5 декабря 2019 года “О мерах по реализации пилотных проектов в области использования возобновляемых источников энергии”.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, на заседании, проведенном в формате видеоконференции под председательством министра энергетики Пярвиза Шахбазова, была рассмотрена работа по реализации пилотных проектов за период, прошедший после четвертого заседания комиссии.

Открывая заседание, председатель комиссии подчеркнул важность соглашений, подписанных между компанией ACWA Power и соответствующими структурами для реализации первого пилотного проекта за счет частных инвестиций в области ветроэнергетики.

Затем члены комиссии были проинформированы об изменениях в соответствующих законодательных актах, касающихся использования земель и подписанных договоров, проделанной работе и о дальнейших шагах, которые необходимо предпринять.

В то же время была предоставлена информация о ходе переговоров с эмиратской компанией Masdar по пилотному проекту солнечной электростанции мощностью 230 МВт, было отмечено, что обсуждение соответствующей проектной документации находится на завершающей стадии.

В видеоконференции приняли участие представители министерств энергетики, экономики, финансов, юстиции, экологии и природных ресурсов, по чрезвычайным ситуациям, Комитета по градостроительству и архитектуре, Центрального банка, ОАО “Азерэнержи” и ОАО “Азеришыг”.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə ilə bağlı atılacaq addımlar

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