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В Азербайджане предлагается применить новый подход к лимиту газа для районов

В Азербайджане предлагается применить новый подход к лимиту газа для районов Основное недовольство избирателей в Азербайджане связано с уменьшением годового лимита на использование природного газа по низкому тарифу для населения.
Энергетика
6 ноября 2023 г. 14:40
В Азербайджане предлагается применить новый подход к лимиту газа для районов

Основное недовольство избирателей в Азербайджане связано с уменьшением годового лимита на использование природного газа по низкому тарифу для населения.

Как сообщает Report, об этом депутат Рамиль Гасан сказал во время обсуждения проекта государственного бюджета на 2024 год на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по молодежи и спорту, труду и социальной политике, аграрной политике, региональным вопросам и природным ресурсам, энергетике и экологии.

По его словам, это приводит к вырубке деревьев в селах и использованию их в качестве топлива.

"В результате возникает большая проблема с экологическим балансом. Избиратели просят либо отменить ограничение на газ, либо применить новый подход к районам", - сказал он.

Отметим, что 16 октября 2021 года на заседании Тарифного совета было принято решение об изменении тарифов на природный газ. Тарифы на годовое потребление в объеме до 1 200 кубометров для населения были повышены с 10 до 12 копеек за кубометр.

Тарифы на газ для других категорий потребителей увеличены с 20 до 22 копеек за кубометр.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda rayonlar üçün qaz limiti üzrə yeni yanaşmanın tətbiq olunması təklif olunur

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