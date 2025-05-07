В Азербайджане повышена госпошлина за эксплуатацию объектов газового хозяйства

Президент Ильхам Алиев утвердил закон, принятый Милли Меджлисом 11 апреля, о внесении изменений в закон "О государственной пошлине".

Президент Ильхам Алиев утвердил закон, принятый Милли Меджлисом 11 апреля, о внесении изменений в закон "О государственной пошлине".

Как сообщает Report, согласно закону, госпошлина за эксплуатацию объектов газового хозяйства увеличена с 1100 до 2500 манатов.

Также утверждены поправки в закон "О лицензиях и разрешениях". Органы контроля при надзоре за лицензиями и разрешениями смогут применять не только административные меры, но и проводить проверки, консультировать, оказывать методическую помощь и разъяснять требования законодательства.

Закреплено новое основание для приостановки и отмены лицензий - невыполнение владельцем указаний лицензирующего или контролирующего органа по устранению нарушений условий лицензии (статья 25.1.2). Это дает контролирующим органам право направлять соответствующие представления в лицензирующий орган.

Кроме того, деятельность объектов, предназначенных для заправки транспортных средств топливом, отнесена к лицензируемым видам. В течение 30 дней с даты выдачи лицензии должен быть заключен лицензионный договор, иначе лицензия теряет юридическую силу.

Документ также вводит понятие "субъекты лицензирования", определяет госпошлину за эксплуатацию объектов заправки и газоснабжения, а также устанавливает административную ответственность за несоблюдение статьи 27.3 закона. Согласно этой статье, если владелец лицензии не соблюдает требования и указания, контролирующий орган обязан направить обоснованное представление на приостановку или отмену лицензии. Непредставление такого документа считается административным правонарушением и влечет штраф по статье 602-1.6 КоАП.

Эти меры направлены на повышение эффективности контроля и соблюдение условий лицензий.