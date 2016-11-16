В Азербайджане потреблено 7 млрд кубометров газа

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ За январь-сентябрь этого года запасы товарного природного газа в Азербайджане составили 15,9 млрд кубометров.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, 87,8% запасов газа сформировалось за счет добычи, 12,2% - остатков запасов на начало года. За отчетный период объем добычи товарного природного газа составил 13,96 млрд кубометров, остатки запасов на начало года - 1,94 млрд кубометров.

На внутреннее потребление ушло 42,9% запасов газа, экспортировано 36,2%, потери составили 3,3%, резервы на начало октября – 17,6%.

За 9 месяцев этого года в стране потреблено 6,8 млрд кубометров, на экспорт ушло 5,8 млрд кубометров, потери составили 0,5 млрд кубометров, резервы на 1 октября – 2,8 млрд кубометров газа.