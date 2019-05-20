В Азербайджане потреблено 3,6 млрд кубометров газа в ​I квартале

В первом квартале этого года запасы товарного природного газа в Азербайджане составили 8,3 млрд кубометров.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, 72,4% запасов газа сформировалось за счет добычи, 27,6% - остатков запасов на начало года.

За отчетный период объем добычи природного газа составил 6,01 млрд кубометров, остатки запасов на начало года - 2,29 млрд кубометров.

На внутреннее потребление ушло 3,627 млрд кубометров (43,7%) запасов газа, экспортировано 3,444 млрд кубометров (41,5%), потери составили 398 млн кубометров (4,8%), резервы на 1 апреля – 830 млн кубометров (10%).