В Азербайджане потреблено 1,3 млн тонн автомобильного бензина в 2017 году

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В 2017 году объем потребления основных видов нефтепродуктов в Азербайджане составил 3,8 млн тонн.

Как передает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 1% больше, чем в 2016 году.

В структуре потребления 34,7% или 1,312 млн тонн пришлось на долю дизтоплива, что на 26,7% больше, чем в 2016 году.

В прошлом году потреблено 1,287 млн тонн автомобильного бензина, что равно 34,1% общего потребления. Рост составил 1,8%. Потребление мазутного топлива сократилось в годовом исчислении на 49,3%, до 345,1 тыс. тонн, что составляет 9,1% общего потребления.

За отчетный период потреблено 181 тыс. тонн бензина для нефтехимии или 4,8% общего потребления. Это на 10,1% меньше, чем в 2016 году. Потребление керосина для авиации и прочих целей сократилось на 8,6% или составило 152,8 тыс. тонн, что равно 4% общего потребления.

Нефтяного битума потреблено 230,8 тыс. тонн, что на 32,3% больше показателя предыдущего года (6,1% общего потребления).

Потребление сжиженного газа сократилось на 8,9%, до 128,4 тыс. тонн (3,4% общего потребления), смазочных масел увеличилось на 20%, до 42,8 тыс. тонн (1,1% общего потребления), иных нефтепродуктов – в 2,3 раза, до 100,2 тыс. тонн (2,7% общего потребления).