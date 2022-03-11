В Азербайджане потери в газораспределительных сетях снизились на 3%

За февраль этого года в распределительной сети ПО "Азеригаз" потери составили 7,2% или 71 млн кубометров газа.

За февраль этого года в распределительной сети ПО "Азеригаз" потери составили 7,2% или 71 млн кубометров газа.

Как передает Report, об этом заявил сегодня генеральный директор ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Руслан Алиев во время совместной акции "Открытые двери".

По его словам, это на 2,7 % или 25 млн кубометров меньше, чем в соответствующем месяце прошлого года.

За январь-февраль текущего года в распределительной сети "Азеригаз" потери составили 6,8 % или 146,6 млн кубометров газа. Это на 2,6 % или 44,6 млн кубометров меньше, чем за аналогичный период 2021 года.