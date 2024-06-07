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В Азербайджане подготовят предложения по участию банков в реализации проектов по декарбонизации

В Азербайджане подготовят предложения по участию банков в реализации проектов по декарбонизации
Энергетика
7 июня 2024 г. 15:46
В Азербайджане подготовят предложения по участию банков в реализации проектов по декарбонизации

Банковский сектор Азербайджана имеет особое значение с точки зрения доступа к финансовым ресурсам при реализации проектов по снижению выбросов в атмосферу.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), об этом говорилось на круглом столе "Сохранение динамики декарбонизации", организованном "Атлантическим советом" при поддержке SOCAR.

На круглом столе было подчеркнуто, что одним из основных факторов развития решений по декарбонизации в промышленном секторе является привлечение финансовых ресурсов.

В этой связи предусмотрены реализация инициатив "Хартии по декарбонизации нефти и газа" (OGDC), направленных на поиск решений по декарбонизации, изучение способов привлечения финансовых ресурсов в эту сферу, укрепление межотраслевого партнерства и повышение осведомленности для поддержки обязательств компаний, подписавших OGDC.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan banklarının dekarbonizasiya həllərinin inkişafında iştirakı ilə bağlı təkliflər hazırlanacaq

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