В Азербайджане подготовлен законопроект, позволяющий повысить энергоэффективность

Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ Секретариат Энергетической Хартии, представительство ЕС в Азербайджане и Министерство энергетики совместно подготовили законопроект по продуктивному использованию источников энергии, позволяющий повысить энергоэффективность.

Как сообщает Report, законопроект подготовлен, исходя из опыта ЕС и передового международного опыта. Генсек Секретариата Энергетической Хартии Урбан Руснак заявил, что данный законопроект позволит открыть в Азербайджане новые рабочие места, повысить конкурентоспособность в промышленности, будет иметь большую значимость и с точки зрения защиты окружающей среды.

Отметим, что законопроект был обсужден в мае и октябре 2017 года членами межминистерских рабочих групп, состоящих из представителей различных госорганов Азербайджана. Затем состоялись письменные совещания с участием заинтересованных сторон.

Мероприятие прошло в рамках инициативы EU4Energy Европейского союза.