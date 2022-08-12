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В Азербайджане платежи за природный газ выросли более чем на 17%

В Азербайджане платежи за природный газ выросли более чем на 17% В январе-июле этого года уровень оплаты за природный газ, реализуемый ПО "Азеригаз", составил 105,95%.
Энергетика
12 августа 2022 г. 13:40
В Азербайджане платежи за природный газ выросли более чем на 17%

В январе-июле этого года уровень оплаты за природный газ, реализуемый ПО "Азеригаз", составил 105,95%.

Как сообщает Report, об этом сообщил заместитель генерального директора по продажам ПО “Азеригаз” Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) Рашад Джавадов в ходе акции "Открытые двери".

По его словам, это на 17,12% больше, чем за аналогичный период 2021 года: “Уровень платежей в секторе населения составил 104,55%, что на 1,41% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Уровень оплаты в секторе не населения составил 107,01%, что на 31,28% больше, чем за аналогичный период прошлого года”.

Р. Джавадов также отметил, что уровень платежей в июле этого года составил 114,29%, что на 5,06% больше, чем в июле 2021 года: “В прошлом месяце уровень платежей в секторе населения составил 170,61%, что на 30,69% больше, чем в том же месяце прошлого года. Уровень оплаты в июле в секторе не населения составил 99,28%, что на 2,06% меньше, чем в том же месяце прошлого года”.

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Версия на английском языке Payments for natural gas grow over 17% in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda təbii qaza görə ödənişlər 17 %-dən çox artıb

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