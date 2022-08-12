В Азербайджане платежи за природный газ выросли более чем на 17%

В январе-июле этого года уровень оплаты за природный газ, реализуемый ПО "Азеригаз", составил 105,95%.

В январе-июле этого года уровень оплаты за природный газ, реализуемый ПО "Азеригаз", составил 105,95%.

Как сообщает Report, об этом сообщил заместитель генерального директора по продажам ПО “Азеригаз” Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) Рашад Джавадов в ходе акции "Открытые двери".

По его словам, это на 17,12% больше, чем за аналогичный период 2021 года: “Уровень платежей в секторе населения составил 104,55%, что на 1,41% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Уровень оплаты в секторе не населения составил 107,01%, что на 31,28% больше, чем за аналогичный период прошлого года”.

Р. Джавадов также отметил, что уровень платежей в июле этого года составил 114,29%, что на 5,06% больше, чем в июле 2021 года: “В прошлом месяце уровень платежей в секторе населения составил 170,61%, что на 30,69% больше, чем в том же месяце прошлого года. Уровень оплаты в июле в секторе не населения составил 99,28%, что на 2,06% меньше, чем в том же месяце прошлого года”.