В Азербайджане планируют госрегулирование цен на бензин марки "АИ-95"

10:52

В Азербайджане в ближайшее время бензин марки "АИ-95" может быть включен в перечень видов товаров, цены на которые регулируются государством. Ожидается, что такое решение примет Кабинет министров.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела экономики Министерства энергетики Рауф Гурбанов на заседании комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии, где обсуждались изменения в закон "Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности".

По словам Гурбанова, в настоящее время цены на бензин марок "АИ-95" и "АИ-98" не регулируются государством. При этом он отметил, что бензин марки "АИ-98" не производится в Азербайджане, поэтому регулировать его стоимость невозможно.

Гурбанов добавил, что производство топлива, включая бензина марки "АИ-95", оказывает негативное воздействие на окружающую среду. Он подчеркнул, что изменения в законе предполагают привлечение средств в Фонд энергоэффективности от производства товаров, цены на которые не регулируются государством.

"В Азербайджане уже некоторое время производится бензин "АИ-95", поэтому предлагается его включить в перечень товаров, цены на которые регулируются со стороны государства.

Напомним, что в настоящее время в Азербайджане государственное регулирование цен распространяется только на бензин марки "АИ-92".