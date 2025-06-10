В Азербайджане планируется ввести фиксированный тариф в секторе электроэнергетики

В Азербайджане может быть введен фиксированный тариф в электроэнергетике.

В Азербайджане может быть введен фиксированный тариф в секторе электроэнергетики.

Как сообщает Report, это предусмотрено в проекте поправок в закон "Об электроэнергетике".

Документ обсужден на сегодняшнем заседании парламентского комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии.

В международной практике существуют случаи применения фиксированного тарифа при регулировании тарифов и цен на электроэнергию. Основная суть фиксированного тарифа заключается в том, что потребители, подключенные к сети, ежемесячно платят определенную сумму в виде фиксированных расходов.

Фиксированный тариф не связан с объемом потребления, применяется независимо от категории потребителя и используется для покрытия определенных расходов оператора распределительной системы. Законопроект определяет фиксированный тариф как ежемесячный тарифный элемент, применяемый к каждому потребителю с целью покрытия части постоянных расходов, не зависящих от уровня потребления электроэнергии, определяемой регулятором.

Документ также определяет права и обязанности поставщика и потребителя в связи с внедрением нового тарифного механизма.