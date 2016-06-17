В Азербайджане планируется строительство газохимического комплекса с участием российских и итальянских партнеров

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Газпромбанк, итальянское экспортное кредитное агентство, Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций и азербайджанская компания SOCAR подписали "Меморандум о взаимопонимании по финансированию и строительству газохимического комплекса в Азербайджане".

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Газпромбанка, торжественное подписание состоялось в присутствии президента России Владимира Путина и премьер-министра Италии Маттео Ренци в рамках Петербургского международного экономического форума.

Новый крупномасштабный нефтехимический проект предусматривает строительство в Азербайджане газоперерабатывающего и газохимического заводов с участием российских и итальянских партнеров.

Совокупный инвестиционный бюджет проекта по предварительным оценкам составляет 3,5 млрд. долларов США. Потенциальный объем поставок российского оборудования и материалов и стоимость строительно-монтажных услуг российских подрядчиков для проекта составит до 20% инвестиционного бюджета.

"Группа Газпромбанка уже реализует ряд крупных проектов с компанией SOCAR в Азербайджане. Это взаимовыгодное сотрудничество является удачным примером совмещения финансовых и технологических возможностей Группы", - отметил председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов.