 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Азербайджане планируется строительство газохимического комплекса с участием российских и итальянских партнеров

    ​Газпромбанк, SACE, ЭКСАР и SOCAR подписали меморандум о взаимопонимании

    Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Газпромбанк, итальянское экспортное кредитное агентство, Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций и азербайджанская компания SOCAR подписали "Меморандум о взаимопонимании по финансированию и строительству газохимического комплекса в Азербайджане". 

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Газпромбанка, торжественное подписание состоялось в присутствии президента России Владимира Путина и премьер-министра Италии Маттео Ренци в рамках Петербургского международного экономического форума.

    Новый крупномасштабный нефтехимический проект предусматривает строительство в Азербайджане газоперерабатывающего и газохимического заводов с участием российских и итальянских партнеров. 

    Совокупный инвестиционный бюджет проекта по предварительным оценкам составляет 3,5 млрд. долларов США. Потенциальный объем поставок российского оборудования и материалов и стоимость строительно-монтажных услуг российских подрядчиков для проекта составит до 20% инвестиционного бюджета.

    "Группа Газпромбанка уже реализует ряд крупных проектов с компанией SOCAR в Азербайджане. Это взаимовыгодное сотрудничество является удачным примером совмещения финансовых и технологических возможностей Группы", - отметил председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi