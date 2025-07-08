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В Азербайджане пересмотрят структуру тарифов на электроэнергию

В Азербайджане пересмотрят структуру тарифов на электроэнергию В Азербайджане планируется пересмотр структуры тарифов на электроэнергию и природный газ, при этом введение фиксированной платы в размере 1 маната не создаст дополнительной финансовой нагрузки для основных потребителей из числа населения.
Энергетика
8 июля 2025 г. 13:11
В Азербайджане пересмотрят структуру тарифов на электроэнергию

В Азербайджане планируется пересмотр структуры тарифов на электроэнергию и природный газ, при этом введение фиксированной платы в размере 1 маната не создаст дополнительной финансовой нагрузки для основных потребителей из числа населения.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра энергетики Орхан Зейналов на пленарном заседании внеочередной сессии парламента.

По его словам, расходы, связанные с фиксированным тарифом, уже покрываются в рамках действующих цен активными абонентами. Он также отметил, что в Азербайджане установка счетчиков для бытовых потребителей осуществляется за счет поставляющей компании, "в то время как в Турции, России и Грузии эти расходы несут сами абоненты".

Зейналов подчеркнул, что каждый абонент при подключении к сети создает определенные технические расходы вне зависимости от объема потребления. "В этой связи возникает справедливый вопрос: почему затраты пассивных абонентов должны покрываться другими потребителями?", - вопрошает Зейналов.

По его мнению, пересмотр тарифной модели с учетом экономической целесообразности и справедливости позволит в будущем сформировать более сбалансированную и доступную систему ценообразования.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda enerji tarifləri yenidən strukturlaşdırılacaq

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