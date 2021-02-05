В Азербайджане переработано 5,9 млн тонн нефти

В 2020 году переработка нефти в Азербайджане составила 5,875 млн тонн

В 2020 году переработка нефти в Азербайджане составила 5,875 млн тонн.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Минэнерго о проделанной работе за 2020 год.

Согласно информации, переработка нефти в стране превысила прогноз на 172,7 тыс. тонн или 3%.

Напомним, что нефтеперерабатывающий завод SOCAR имени Гейдара Алиева является единственным нефтеперерабатывающим комплексом региона и обеспечивает основную часть потребностей Азербайджана в топливе.

На заводе производится 15 наименований нефтепродуктов, в том числе автомобильный бензин, авиационное топливо, дизельное топливо, мазут, нефтяной кокс и др. производится.

На НПЗ, основанном в 1953 году, в настоящее время реализуются 2-й и 3-й этапы проекта модернизации и реконструкции.