В Азербайджане переработано 5,4 млн тонн нефти

За январь-ноябрь этого года переработка нефти в Азербайджане составила 5,4 млн тонн

За январь-ноябрь этого года переработка нефти в Азербайджане составила 5,4 млн тонн.

Об этом сообщает Report со ссылкой на оперативные данные Министерства энергетики по добыче нефти и газа в стране за 11 месяцев текущего года.

По данным, переработка нефти сократилась на 292 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, что НПЗ SOCAR имени Гейдара Алиева является единственным нефтеперерабатывающим комплексом региона и обеспечивает основную часть потребностей Азербайджана в топливе. На заводе производится 15 наименований нефтепродуктов, в том числе автомобильный бензин, авиационное топливо, дизельное топливо, мазут, нефтяной кокс и пр.