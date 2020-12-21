В Азербайджане переработано 5,4 млн тонн нефти

За январь-ноябрь этого года переработка нефти в Азербайджане составила 5,4 млн тонн.
Об этом сообщает Report со ссылкой на оперативные данные Министерства энергетики по добыче нефти и газа в стране за 11 месяцев текущего года.
По данным, переработка нефти сократилась на 292 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Напомним, что НПЗ SOCAR имени Гейдара Алиева является единственным нефтеперерабатывающим комплексом региона и обеспечивает основную часть потребностей Азербайджана в топливе. На заводе производится 15 наименований нефтепродуктов, в том числе автомобильный бензин, авиационное топливо, дизельное топливо, мазут, нефтяной кокс и пр.