О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане переработано 5,4 млн тонн нефти

В Азербайджане переработано 5,4 млн тонн нефти За январь-ноябрь этого года переработка нефти в Азербайджане составила 5,4 млн тонн
Энергетика
21 декабря 2020 г. 16:08
В Азербайджане переработано 5,4 млн тонн нефти

За январь-ноябрь этого года переработка нефти в Азербайджане составила 5,4 млн тонн.

Об этом сообщает Report со ссылкой на оперативные данные Министерства энергетики по добыче нефти и газа в стране за 11 месяцев текущего года.

По данным, переработка нефти сократилась на 292 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, что НПЗ SOCAR имени Гейдара Алиева является единственным нефтеперерабатывающим комплексом региона и обеспечивает основную часть потребностей Азербайджана в топливе. На заводе производится 15 наименований нефтепродуктов, в том числе автомобильный бензин, авиационное топливо, дизельное топливо, мазут, нефтяной кокс и пр.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan processes 5.4 mln tons of oil this year
Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycanda 5,4 mln ton neft emal edilib

Новости партнеров

Самое важное

Названо время переселения жителей в Шушу
ФотоНазвано время переселения жителей в Шушу
21 декабря 2020 г. 16:03
Освобожденное от оккупации джабраильское село Гараджаллы
Освобожденное от оккупации джабраильское село Гараджаллы
21 декабря 2020 г. 15:06
Для возвращающихся на освобожденные от оккупации территории предусматривается ряд льгот
Для возвращающихся на освобожденные от оккупации территории предусматривается ряд льгот
21 декабря 2020 г. 12:57
Россия учтет опыт применения БПЛА в Карабахе в своей программе по вооружениям
Россия учтет опыт применения БПЛА в Карабахе в своей программе по вооружениям
21 декабря 2020 г. 11:46
МИД Азербайджана выразил протест резолюциям парламента Нидерландов
МИД Азербайджана выразил протест резолюциям парламента Нидерландов
20 декабря 2020 г. 17:44
Фото года: сестра целует руку погибшего брата-шехида
ФотоФото года: сестра целует руку погибшего брата-шехида
19 декабря 2020 г. 13:15
За нарушение карантина оштрафованы 2 655 человек
За нарушение карантина оштрафованы 2 655 человек
19 декабря 2020 г. 11:59
В Шуше погиб российский офицер
В Шуше погиб российский офицер
18 декабря 2020 г. 22:42
Сколько должностных лиц нарушили карантинный режим в Азербайджане?
Сколько должностных лиц нарушили карантинный режим в Азербайджане?
18 декабря 2020 г. 15:54
Начались работы по созданию топографической карты Шуши
Начались работы по созданию топографической карты Шуши
18 декабря 2020 г. 14:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi