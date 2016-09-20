Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Ежегодно 20 сентября в Азербайджане отмечают День нефтяника - профессиональный день работников нефтегазового сектора.

Как сообщает Report, этот день начали отмечать как профессиональный день нефтяников согласно Указу общенационального лидера Гейдара Алиева от 16 августа 2001 года.

Празднование этого дня приурочено к подписанию контракта о долевом распределении продукции относительно разведки и разработки блока морских нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), расположенного в азербайджанском секторе Каспийского сектора, заключенному 20 сентября 1994 года между 13 известными нефтяными компаниями (BP, SOCAR, "Amoco", "McDermott", "Unocal", "LUKoil", "Statoil", "Exxon", TPAO, "Pennzoil", "Itochu", "Ramco", "Delta") 8 стран (Азербайджан, США, Великобритания, Турция, Норвегия, Япония, Россия и Саудовская Аравия).

По историческому, политическому и международному значению соглашение было названо "Контрактом века" и нашло свое отражение на 400 страницах и 4 языках.

Увеличение нефтедобычи в АЧГ по контракту проводилось постепенно путем введения в эксплуатацию новых месторождений. Добыча нефти на платформе "Чираг-1" начата в 1997 году, "Центральный Азери" - в начале 2005 года, в "Западный Азери" - в декабре 2005 года, в "Восточный Азери" - в конце 2006 года. Очередной этап разработки АЧГ начался в апреле 2008 года.

Последним этапом является проект "Чираг-нефть", запуск которого санкционирован в 2010 году. Платформа "Восточный Азери" сооружена между платформами "Чираг" и "Глубоководный Гюнешли", добыча здесь началась 28 января 2014 года.

Нефть, добытая в АЧГ по контракту, экспортируется на мировой рынок по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса.

В настоящее время участниками проекта являются компании BP (35,8%-оператор), SOCAR (11,6%), "Chevron" (11,3%), "Inpex" (11%), "Statoil" (8,6%), "ExxonMobil" (8%), TPAO (6,8%), "Itochu" (4,3%), "ONGC Videsh Ltd." (2,7%).

В день нефтяника обсуждаются успехи и предстоящие вопросы в данном секторе промышленности, указом и распоряжениями президента рабочим и специалистам нефтяного сектора присваиваются почетные имена, ордена и медали.