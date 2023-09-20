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В Азербайджане отмечается 29-летие со дня подписания Контракта века

В Азербайджане отмечается 29-летие со дня подписания Контракта века 20 сентября отмечается 29-ая годовщина подписания Соглашения о разделе продукции ("Контракт века") по разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Глубоководный Гюнешли" в азербайджанском секторе Каспийского моря и профессиональный праздник работников нефт
Энергетика
20 сентября 2023 г. 09:00
В Азербайджане отмечается 29-летие со дня подписания Контракта века

20 сентября отмечается 29-ая годовщина подписания Соглашения о разделе продукции ("Контракт века") по разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Глубоководный Гюнешли" в азербайджанском секторе Каспийского моря и профессиональный праздник работников нефтегазового сектора - День нефтяника.

Как напоминает Report, этот день объявлен профессиональным днем нефтяников в соответствии с Указом общенационального лидера Гейдара Алиева от 16 августа 2001 года.

В День нефтяника обсуждаются достижения и будущие задачи в нефтегазовом сектор, за вклад в развитие отрасли нефтяники получают почетные звания, награждаются орденами и медалями.

Празднование этого дня приурочено к подписанию "Контракта века" по разработке "Азери-Чираг-Глубоководный Гюнешли" (АЧГ), заключенного в 1994 году между Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) и консорциумом из 11 нефтяных компаний, представлявших шесть стран. Подписанное сроком на 30 лет, оно было ратифицировано Милли Меджлисом 12 декабря 1994 года и вступило в силу 14 декабря.

"Контракт века" стал первой крупной инвестицией западных транснациональных компаний в страну бывшего Советского Союза, за которой последовали и другие.

После ратификации для реализации соглашения была создана Азербайджанская международная операционная компания (АМОК), которая представляла интересы иностранных партнеров и сотрудничала с SOCAR и правительством Азербайджана. Первоначально в АМОК входили 11 иностранных нефтяных компаний (BP, Amoco, Unocal, LUKoil, Statoil, Exxon, TPAO, Pennzoil, McDermott, Ramco, Delta Nimir), представляющих шесть стран - Великобританию, США, Россию, Норвегию, Турцию и Саудовскую Аравию.
С июня 1999 года компания BP стала оператором АМОК.

На сегодняшний день долевое участие партнеров АЧГ распределено следующим образом: BP - 30,37%, SOCAR - 25%, MOL - 9,57% (с 16 апреля 2020 года, выкупила долю Chevron), Inpex - 9,31%, Equinor - 7,27%, ExxonMobil - 6,79%, TPAO- 5,73%, Itochu - 3,65% и ONGC Videsh Ltd. (OVL) - 2,31%.

Нефтяной блок АЧГ расположен в азербайджанском секторе Каспийского моря, примерно в 100 км к востоку от Баку. Продуктивные пласты располагаются на глубинах 2 000-3 500 м.

Разработка месторождения осуществлялась в несколько этапов: добыча с месторождения "Чираг" началась в 1997 году в рамках проекта ранней нефти.

В рамках первой фазы проекта "Азери" в начале 2005 года началась добыча с "Центрального Азери". Фаза-2 охватывает освоение "Западного и Восточного Азери". Добыча здесь началась соответственно в декабре 2005 года и в конце 2006 года.

В рамках третьей фазы разработки АЧГ в апреле 2008 года началась добыча на глубоководной части "Гюнешли".

Следующим этапом стал проект "Западный Чираг", первая нефть с этой платформы пошла 28 января 2014 года. Последним проектом, связанным с разработкой месторождения АЧГ, является "Центрально-Восточный Азери". Он был санкционирован в 2019 году, сейчас находится в стадии реализации, первая нефть с новой платформы ожидается в 2023 году.

14 сентября 2017 года правительство Азербайджана и партнеры подписали обновленное соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с АЧГ. Срок соглашения продлен до середины столетия.

Общий объем инвестиций в АЧГ на сегодняшний день составил более 43 млрд долларов, столько же инвестиций запланировано вложить в будущем, в последующие 30 лет разработки.

Благодаря АЧГ возросла роль Азербайджана в качестве стратегического поставщика энергоресурсов на мировые рынки. За весь период эксплуатации (на 1 сентября этого года) здесь добыто 579 млн тонн нефти и 212 млрд кубометров попутного газа.

С 2001 года по 1 сентября этого года общий объем доходов, полученных за счет разработки месторождения АЧГ, составил 168,6 млрд долларов США. С начала этого года по 1 сентября месторождение АЧГ принесло прибыль в размере 4,728 млрд долларов США. Общий объем бонусов, выплаченных международной операционной компанией ГНФАР на сегодняшний день, составил 2,8 миллиарда долларов США.

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Версия на английском языке Azerbaijan marks 29th anniversary of Contract of Century
Версия на азербайджанском языке “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanmasından 29 il ötür

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