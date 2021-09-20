О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане отмечается 27-летие со дня подписания "Контракта века"

В Азербайджане отмечается 27-летие со дня подписания "Контракта века" 20 сентября отмечается 27-ая годовщина подписания Соглашения о разделе продукции по разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Глубоководный Гюнешли" в азербайджанском секторе Каспийского моря и профессиональный праздник работников нефтегазового сектора
Энергетика
20 сентября 2021 г. 00:00
В Азербайджане отмечается 27-летие со дня подписания Контракта века

20 сентября отмечается 27-ая годовщина подписания Соглашения о разделе продукции ("Контракт века") по разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Глубоководный Гюнешли" в азербайджанском секторе Каспийского моря и профессиональный праздник работников нефтегазового сектора - День нефтяника.

Как напоминает Report, этот день объявлен профессиональным днем нефтяников в соответствии с Указом общенационального лидера Гейдара Алиева от 16 августа 2001 года.

В день нефтяника обсуждаются успехи и предстоящие задачи в данном секторе промышленности, указом и распоряжениями президента рабочим и специалистам нефтяного сектора присваиваются почетные имена, ордена и медали.

Празднование этого дня приурочено к подписанию "Контракта века" по разработке "Азери-Чираг-Глубоководный Гюнешли" (АЧГ), заключенного в 1994 году между Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) и консорциумом из 11 нефтяных компаний, представлявших шесть стран. Подписанное сроком на 30 лет, оно было ратифицировано Милли Меджлисом 12 декабря 1994 года и вступило в силу 14 декабря. "Контракт века" стал первой крупной инвестицией западных транснациональных компаний в страну бывшего Советского Союза, за которым последовали и другие.

После ратификации для его реализации была создана Азербайджанская международная операционная компания (АМОК), которая представляла интересы иностранных партнеров и сотрудничала с SOCAR и правительством Азербайджана. Первоначально в АМОК входили 11 иностранных нефтяных компаний (BP, Amoco, Unocal, LUKoil, Statoil, Exxon, TPAO, Pennzoil, McDermott, Ramco, Delta Nimir), представляющих шесть стран - Великобританию, США, Россию, Норвегию, Турцию и Саудовскую Аравию.

С июня 1999 года компания BP стала оператором АМОК.

На сегодняшний день долевое участие партнеров АЧГ распределено следующим образом: BP - 30,37%, SOCAR - 25%, MOL - 9,57% (с 16 апреля 2020 года, выкупила долю Chevron), Inpex - 9,31%, Equinor - 7,27%, ExxonMobil - 6,79%, TPAO- 5,73%, Itochu - 3,65% и ONGC Videsh Ltd. (OVL) - 2,31%.

Нефтяной блок АЧГ расположен в азербайджанском секторе Каспийского моря, примерно в 100 км к востоку от Баку. Продуктивные пласты располагаются на глубинах 2 000-3 500 м.

Разработка месторождения осуществлялась в несколько этапов: добыча с месторождения "Чираг" началась в 1997 году в рамках проекта ранней нефти. В рамках первой фазы проекта "Азери" в начале 2005 года началась добыча с "Центрального Азери". Фаза-2 охватывает освоение "Западного и Восточного Азери". Добыча здесь началась соответственно в декабре 2005 года и в конце 2006 года. В рамках третьей фазы разработки АЧГ в апреле 2008 года началась добыча на глубоководной части "Гюнешли". Следующим этапом стал проект " Западный Чираг", первая нефть с этой платформы пошла 28 января 2014 года. Последним проектом, связанным с разработкой месторождения АЧГ, является "Центрально-Восточный Азери". Он был санкционирован в 2019 году, сейчас находится на стадии реализации, первая нефть с новой платформы ожидается в 2023 году.

14 сентября 2017 года правительство Азербайджана и партнеры подписали обновленное соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с АЧГ. Срок соглашения продлен до середины столетия. Потенциал инвестирования в АЧГ составит более 40 млрд долларов в течение последующих 30 лет.

Общий объем инвестиций в АЧГ на сегодняшний день составил более 43 млрд долларов.

Благодаря АЧГ возросла роль Азербайджана в качестве стратегического поставщика энергоресурсов на мировые рынки. За весь период эксплуатации (на 1 августа этого года) здесь добыто 537 млн тонн нефти и 184 млрд кубометров попутного газа. В настоящее время основной объем добываемых в республике нефти и газа приходится на месторождения нефти “Азери-Чираг-Гюнешли” и газа и конденсата “Шахдениз”.

С 2001 года по 1 сентября 2021 года общий объем доходов, полученных за счет разработки месторождения АЧГ, составил 152 млрд 893 млн долларов США, с начала этого года по 1 сентября - 3 млрд 488,5 млн долларов США.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan marks 27th anniversary of Contract of Century
Версия на азербайджанском языке “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanmasından 27 il ötür

Самое важное

В минометных подразделениях продолжаются интенсивные занятия по боевой подготовке - ВИДЕО
В минометных подразделениях продолжаются интенсивные занятия по боевой подготовке - ВИДЕО
18 сентября 2021 г. 16:19
Оценочная миссия ОИС собрала необходимые факты в Тертере для подготовки отчета
Оценочная миссия ОИС собрала необходимые факты в Тертере для подготовки отчета
18 сентября 2021 г. 16:17
Задержанный в Украине гражданин Азербайджана экстрадирован в страну
Задержанный в Украине гражданин Азербайджана экстрадирован в страну
18 сентября 2021 г. 10:56
Сегодня в Шуше начинается международный музыкальный фестиваль имени Узеира Гаджибейли
Сегодня в Шуше начинается международный музыкальный фестиваль имени Узеира Гаджибейли
18 сентября 2021 г. 08:24
Судебное заседание по делу генерала Мовлама Шихалиева пройдет в октябре
Судебное заседание по делу генерала Мовлама Шихалиева пройдет в октябре
17 сентября 2021 г. 17:45
Шуша выдвинута на звание культурной столицы тюркского мира в 2023 году
Шуша выдвинута на звание культурной столицы тюркского мира в 2023 году
17 сентября 2021 г. 16:20
В Азербайджане вносятся изменения в правила признания иностранных дипломов
В Азербайджане вносятся изменения в правила признания иностранных дипломов
17 сентября 2021 г. 15:09
Вильям Гаджиев будет переведен в изолятор Пенитенциарной службы
Вильям Гаджиев будет переведен в изолятор Пенитенциарной службы
17 сентября 2021 г. 14:38
Минобразования: Изучаем вопрос прибытия в Азербайджан студентов из Афганистана
Минобразования: Изучаем вопрос прибытия в Азербайджан студентов из Афганистана
17 сентября 2021 г. 13:32
Центр инноваций: чем удивляет Парк высоких технологий Азербайджана – РЕПОРТАЖ
ФотоЦентр инноваций: чем удивляет Парк высоких технологий Азербайджана – РЕПОРТАЖ
17 сентября 2021 г. 12:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi