В Азербайджане открыта еще одна АЗС под брендом SOCAR

© Socar-petroleum.az

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в селе Джинли Болуслу Геранбойского района открыта автозаправочная станция (АЗС) под брендом SOCAR.

Как сообщили Report из ЗАО SOCAR Petroleum, тем самым количество автозаправочных станций под брендом SOCAR достигло 25. "На АЗС установлены POS-терминалы для безналичной оплаты, последние модели топливораспределительных колонок и автоматическая система контроля за продажами и состоянием баков японского производства".

На станции установлено пять топливораспределительных колонок для продажи бензина марок Premium, Ai-92 и дизтоплива. Созданы условия для одновременного обеспечения топливом 6 малых автотранспортных средств и 4 крупнотоннажных грузовиков.

На открытии АЗС принял участие гендиректор SOCAR Petroleum Тогрул Сеидов. Он напомнил сказанные несколько лет назад слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о создании новых рабочих мест: "Создание новых рабочих мест должно стать постоянным процессом и новые рабочие места, наряду с усилением социального обеспечения, должны ускорить экономическое развитие страны”.

По его словам, основываясь на этих принципах, на территории Азербайджана идет активное расширение сети автозаправочных станций под брендом SOCAR. Он отметил, что на каждой АЗС работает в среднем 45 человек.