В Азербайджане открыта 28-ая АЗС под брендом SOCAR

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в поcелке Пираллахы Пираллахинского района Баку открыта 28-ая автозаправочная станция (АЗС) SOCAR Petroleum.

Как сообщает Report, на открытии АЗС принял участие гендиректор SOCAR Petroleum Тогрул Сеидов, другие руководящие лица компании, представители исполнительной власти Пираллахинского района.

Т. Сеидов ознакомил участников мероприятия с условиями на АЗС, структурой, рабочими комнатами, установленным здесь самым современным оборудованием. По его словам, на АЗС установлены POS-терминалы для безналичной оплаты, платежный терминал ASAN, автоматическая система контроля за продажами и состоянием баков. На станции установлены три топливораспределительные колонки для продажи бензина марок Premium, Ai-92 и дизтоплива. Созданы условия для одновременного обслуживания 4 малых автотранспортных средств и 2 крупнотоннажных грузовиков. Он отметил, что на АЗС работает около 20 человек.

Затем первый заместитель главы исполнительной власти района Везир Сафиханов поздравил коллектив SOCAR Petroleum с открытием новой автозаправочной станции, пожелал успехов сотрудникам.