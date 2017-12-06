В Азербайджане открыта 26-я АЗС под брендом SOCAR

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Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в селе Мюсюслю Уджарского района открыта 26-ая автозаправочная станция (АЗС) SOCAR Petroleum.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

"АЗС предоставит свои многопрофильные услуги местному населению. Станция оснащена оборудованием, отвечающим международным стандартам. На АЗС установлены POS-терминалы для безналичной оплаты, последние модели топливораздаточных колонок Tatsuno японского производства, автоматическая система контроля за продажами и состоянием баков, а также системы непрерывного видеонаблюдения", - говорится в информации.

На станции установлено пять топливораздаточных колонок для продажи бензина марок Premium, Ai-92 и дизтоплива. Созданы условия для одновременного обеспечения топливом 8 малых автотранспортных средств и 2 крупнотоннажных грузовиков.

На открытии АЗС принял участие гендиректор SOCAR Petroleum Тогрул Сеидов, который передал поздравления президента SOCAR Ровнага Абдуллаева. Участники мероприятия ознакомились с условиями на АЗС, на которой работает в среднем 25 человек.