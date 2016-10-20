В Азербайджане откроются новые гидроэлектростанции

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане ожидается открытие гидроэлектростанций "Балакян-2", "Огуз-1", "Огуз-2", "Огуз-3". Как сообщает Report, об этом сообщил журналистам председатель ОАО "Азерэнержи" Этибар Пирвердиев.

Э.Пирвердиев отметил, что для выполнения ими своих кредиторских обязательств, их должники должны погасить свои долги: "Мы должны кому-то, кто-то должен нам. Для того, чтобы мы смогли погасить свои задолженности, нам должны вернуть долги".

"Из-за того, что мы брали кредиты в валюте, после девальвации возникла большая разница между доходами и выплатами. Поэтому мы обратились в министерство финансов для урегулирования данного вопроса. Сейчас ведутся обсуждения в связи с этим", - сказал глава "Азерэнержи".