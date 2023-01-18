В Азербайджане осуществляется освещение более 11 городов посредством умных решений

В Азербайджане осуществляется освещение более 11 городов посредством умных решений.

В Азербайджане осуществляется освещение более 11 городов посредством умных решений.

Как сообщает Report, об этом было отмечено 18 января на встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева с генеральным исполнительным директором компании Signify (прежнее название Philips Lighting) Эриком Рондолатом.

Высоко оценив деятельность компании Signify в Азербайджане, президент Ильхам Алиев особо отметил, что системы освещения более 11 городов, включая Баку, Сумгайыт, Гянджа, реализованы посредством умных проектов, умных решений, и это является одним из серьезных шагов Азербайджана, направленных на поддержку политики зеленой энергии в последние годы.

Было подчеркнуто, что в результате внедрения этих новых технологий будет достигнута значительная экономия потребления электроэнергии.