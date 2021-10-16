В Азербайджане изменены тарифы на электричество и природный газ

Сегодня Тарифный совет Азербайджана рассмотрел вопрос об изменении тарифов на природный газ и электричество.
Как сообщает Report новые цены вступают в силу с 1-го ноября 2021 года.
Тарифный совет принял решение об установление следующих тарифов на природный газ:
|
№
|
Показатели
|
Действующий тариф
|
Новый тариф
|
Тарифы (манат/1000 m3, с НДС)
|
1.
|
Закупка у ПО "Азнефть"
|
75
|
90
|
2.
|
Оптом (ПО "Азеригаз", ПО "Нахчывангаз")
|
110
|
118
|
3.
|
Население
|
3.1.
|
до 1200 m3(включительно 1200 m3)
|
100
|
120
|
3.2.
|
1200 m3-2500 m3
|
200
|
200
|
3.3.
|
более 2500 m3
|
250
|
250
|
4.
|
Ненаселение
|
4.1.
|
Промышленность и сельское хозяйство
|
200
|
220
|
4.2.
|
ОАО "Азеристиликтеджхизат", котельным и заправочным станциям СПГ
|
130
|
165
|
4.3.
|
Другим
|
250
|
250
|
4.4.
|
Метанольный и карбамидный заводы
|
200
|
200
|
5.
|
ОАО "Азерэнержи"
|
130
|
165
|
6.
|
Переработка природного газа
|
5,5
|
5,5
|
7.
|
Транспортировка природного газа
|
5,3
|
5,3
|
8.
|
Подземные газохранилища
|
8,25
|
8,25
Установлены следующие тарифы на электричество:
|
№
|
Показатели
|
Действующий тариф
|
Новый тариф
|
Тарифы (гяп./кВт/ч, с НДС)
|
1.
|
Тариф на оптовую продажу ОАО "Азерэнержи"
|
5,7
|
6,6
|
2.
|
Тариф для алюминиевой промышленности
|
2,8-5,8
|
3,1-6,4
|
3.
|
Химическая промышленность
|
4,55
|
Отнесено к категории "Другие"
|
4.
|
Население
|
4.1.
|
до 300 кВт/ч
|
7
|
-
|
4.2.
|
свыше 300 кВт/ч
|
11
|
-
|
4.3.
|
до 200 кВт/ч (включительно 200 кВт/ч)
|
-
|
8
|
4.4.
|
200 кВт/ч- 300 кВт/ч (включительно 300 кВт/ч)
|
-
|
9
|
4.5.
|
свыше 300 кВт/ч
|
-
|
13
|
5.
|
Ненаселение
|
5.1.
|
Торговля и услуги
|
9
|
11
|
5.2.
|
Другие
|
9
|
10