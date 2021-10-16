В Азербайджане изменены тарифы на электричество и природный газ

В Азербайджане изменены тарифы на электричество и природный газ

Сегодня Тарифный совет Азербайджана рассмотрел вопрос об оптимизации цен на природный газ и электричество.

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Сегодня Тарифный совет Азербайджана рассмотрел вопрос об изменении тарифов на природный газ и электричество. Как сообщает Report новые цены вступают в силу с 1-го ноября 2021 года. Тарифный совет принял решение об установление следующих тарифов на природный газ: № Показатели Действующий тариф Новый тариф Тарифы (манат/1000 m3, с НДС) 1. Закупка у ПО "Азнефть" 75 90 2. Оптом (ПО "Азеригаз", ПО "Нахчывангаз") 110 118 3. Население 3.1. до 1200 m3(включительно 1200 m3) 100 120 3.2. 1200 m3-2500 m3 200 200 3.3. более 2500 m3 250 250 4. Ненаселение 4.1. Промышленность и сельское хозяйство 200 220 4.2. ОАО "Азеристиликтеджхизат", котельным и заправочным станциям СПГ 130 165 4.3. Другим 250 250 4.4. Метанольный и карбамидный заводы 200 200 5. ОАО "Азерэнержи" 130 165 6. Переработка природного газа 5,5 5,5 7. Транспортировка природного газа 5,3 5,3 8. Подземные газохранилища 8,25 8,25 Установлены следующие тарифы на электричество: № Показатели Действующий тариф Новый тариф Тарифы (гяп./кВт/ч, с НДС) 1. Тариф на оптовую продажу ОАО "Азерэнержи" 5,7 6,6 2. Тариф для алюминиевой промышленности 2,8-5,8 3,1-6,4 3. Химическая промышленность 4,55 Отнесено к категории "Другие" 4. Население 4.1. до 300 кВт/ч 7 - 4.2. свыше 300 кВт/ч 11 - 4.3. до 200 кВт/ч (включительно 200 кВт/ч) - 8 4.4. 200 кВт/ч- 300 кВт/ч (включительно 300 кВт/ч) - 9 4.5. свыше 300 кВт/ч - 13 5. Ненаселение 5.1. Торговля и услуги 9 11 5.2. Другие 9 10 Подпишитесь на наш Telegram канал