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В Азербайджане изменены тарифы на электричество и природный газ

В Азербайджане изменены тарифы на электричество и природный газ Сегодня Тарифный совет Азербайджана рассмотрел вопрос об оптимизации цен на природный газ и электричество.
Энергетика
16 октября 2021 г. 15:11
В Азербайджане изменены тарифы на электричество и природный газ

Сегодня Тарифный совет Азербайджана рассмотрел вопрос об изменении тарифов на природный газ и электричество.

Как сообщает Report новые цены вступают в силу с 1-го ноября 2021 года.

Тарифный совет принял решение об установление следующих тарифов на природный газ:

Показатели

Действующий тариф

Новый тариф

Тарифы (манат/1000 m3, с НДС)

1.

Закупка у ПО "Азнефть"

75

90

2.

Оптом (ПО "Азеригаз", ПО "Нахчывангаз")

110

118

3.

Население

    

3.1.

до 1200 m3(включительно 1200 m3)

100

120

3.2.

1200 m3-2500 m3

200

200

3.3.

более 2500 m3

250

250

4.

Ненаселение

    

4.1.

Промышленность и сельское хозяйство

200

220

4.2.

ОАО "Азеристиликтеджхизат", котельным и заправочным станциям СПГ

130

165

4.3.

Другим

250

250

4.4.

Метанольный и карбамидный заводы

200

200

5.

ОАО "Азерэнержи"

130

165

6.

Переработка природного газа

5,5

5,5

7.

Транспортировка природного газа

5,3

5,3

8.

Подземные газохранилища

8,25

8,25

Установлены следующие тарифы на электричество:

Показатели

Действующий тариф

Новый тариф

Тарифы (гяп./кВт/ч, с НДС)

1.

Тариф на оптовую продажу ОАО "Азерэнержи"

5,7

6,6

2.

Тариф для алюминиевой промышленности

2,8-5,8

3,1-6,4

3.

Химическая промышленность

4,55

Отнесено к категории "Другие"

4.

Население

    

4.1.

до 300 кВт/ч

7

-

4.2.

свыше 300 кВт/ч

11

-

4.3.

до 200 кВт/ч (включительно 200 кВт/ч)

-

8

4.4.

200 кВт/ч- 300 кВт/ч (включительно 300 кВт/ч)

-

9

4.5.

свыше 300 кВт/ч

-

13

5.

Ненаселение

    

5.1.

Торговля и услуги

9

11

5.2.

Другие

9

10
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda elektrik enerjisinin və təbii qazın qiyməti dəyişdirilib

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