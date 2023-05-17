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В Азербайджане окажут техпомощь для увеличения доли возобновляемых источников энергии в сети

В Азербайджане окажут техпомощь для увеличения доли возобновляемых источников энергии в сети Состоялась стартовая встреча по проекту ”Техническая помощь в увеличении доли возобновляемой энергии в электроэнергетической системе Азербайджана".
Энергетика
17 мая 2023 г. 17:18
В Азербайджане окажут техпомощь для увеличения доли возобновляемых источников энергии в сети

Состоялась стартовая встреча по проекту ”Техническая помощь в увеличении доли возобновляемой энергии в электроэнергетической системе Азербайджана".

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве возобновляемых источников энергии при Министерстве энергетики.

Было отмечено, что на встрече был рассмотрен проект, который будет реализован консалтинговой компанией CESI при поддержке Всемирного банка, обсуждены предстоящие работы по проекту, шаги, цели и ожидаемые результаты.

Основной целью проекта является проведение соответствующего анализа и подготовка отчета о передаче электрической энергии в сеть, которая будет получена за счет возобновляемых источников энергии в Азербайджане.

Во встрече приняли участие представители Министерства энергетики, Государственного агентства возобновляемых источников энергии, Агентства по регулированию энергетических вопросов, ОАО “Азеришыг” и ОАО “Азерэнерджи”.

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Версия на азербайджанском языке Şəbəkədə bərpa olunan enerjinin payının artırılmasına texniki yardım göstəriləcək

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