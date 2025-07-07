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В Азербайджане обсудили стимулирование использования ресурсов зеленой энергии

В Азербайджане обсудили стимулирование использования ресурсов зеленой энергии В Азербайджане прошли обсуждения, направленные на поощрение использования зеленой энергии и активизацию мер по борьбе с изменениями климата.
Энергетика
7 июля 2025 г. 17:32
В Азербайджане обсудили стимулирование использования ресурсов зеленой энергии

В Азербайджане прошли обсуждения, направленные на поощрение использования зеленой энергии и активизацию мер по борьбе с изменением климата.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал на своей странице в социальной сети X.

Министр сообщил, что принял участие вместе с коллегами на панельной дискуссии на тему "Перспективы устойчивого развития: экономическая и климатическая дипломатия, энергетическая безопасность и связи".

"Мы провели обсуждения о стратегической роли Азербайджана в международных энергетических, транспортных и торговых платформах, рассмотрели диверсификацию регионального сотрудничества, расширение доступа частного сектора на внешние рынки, стимулирование использования ресурсов зеленой энергии и усиление климатической деятельности", - подчеркнул Джаббаров.

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Версия на английском языке Azerbaijan explores promotion of green energy usage countrywide
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda “yaşıl enerji” resurslarından istifadənin təşviqi müzakirə edilib

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