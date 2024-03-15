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В Азербайджане обсудили расширение использования электромобилей

В Азербайджане обсудили расширение использования электромобилей В Азербайджане проведены обсуждения относительно расширения использования электромобилей и увеличения числа пунктов зарядки.
Энергетика
15 марта 2024 г. 16:26
В Азербайджане обсудили расширение использования электромобилей

В Азербайджане проведены обсуждения относительно расширения сферы охвата использования электромобилей и электрозаправочных станций.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики.

Согласно информации, проведено совещание по реализации вопросов, вытекающих из распоряжения президента страны о поощрении использования транспортных средств с электродвигателем.

На встрече присутствовали представители Министерства цифрового развития и транспорта, Азербайджанского агентства наземного транспорта при министерстве, ОАО Azərenerji и Azərişıq, а также задействованных консалтинговых компаний.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda elektromobillərdən istifadənin əhatə dairəsi genişləndirilə bilər

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