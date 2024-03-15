В Азербайджане обсудили расширение использования электромобилей

В Азербайджане проведены обсуждения относительно расширения использования электромобилей и увеличения числа пунктов зарядки.

В Азербайджане проведены обсуждения относительно расширения сферы охвата использования электромобилей и электрозаправочных станций.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики.

Согласно информации, проведено совещание по реализации вопросов, вытекающих из распоряжения президента страны о поощрении использования транспортных средств с электродвигателем.

На встрече присутствовали представители Министерства цифрового развития и транспорта, Азербайджанского агентства наземного транспорта при министерстве, ОАО Azərenerji и Azərişıq, а также задействованных консалтинговых компаний.