В Азербайджане обнародован прогноз по нефтедобыче на 2017 год

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Прогнозный объем добычи нефти в Азербайджане в 2017 году определен на уровне 40 млн тонн.

Об этом сообщили Report из пресс-службы министерства энергетики.

По информации, из них 32,3 млн тонн приходится на долю консорциумов АМОК и “Шахдениз”. Объем добычи Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в этом году прогнозируется на уровне 7,7 млн тонн.

Напомним, что в 2016 году добыча нефти по стране составила 41,035 млн тонн, в том числе, на АМОК (блок АЧГ) пришлось 31,02 млн тонн, “Шахдениз” -2,5 млн тонн, SOCAR- 7,5 млн тонн.