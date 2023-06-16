В Азербайджане обеспечено газоснабжение 15 сел и 25 жилых массивов

С января этого года по сегодняшний день в Азербайджане обеспечено газоснабжение 15 сел и 25 жилых массивов.

С января этого года по сегодняшний день в Азербайджане обеспечено газоснабжение 15 сел и 25 жилых массивов.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела по связям с общественностью ПО ”Азеригаз“ Государственной нефтяной компании (SOCAR) Эльдениз Велиев в ходе акции ”Открытые двери“ для представителей СМИ и НПО.

По его словам, ограничений по подаче природного газа на этих территориях больше нет.

Э. Велиев отметил, что в настоящее время ведутся работы по обеспечению подачи природного газа в 23 села и 19 жилых массивов: “В 11 селах и 14 жилых массивах страны работы уже на стадии завершения”.

Он добавил, что к концу года планируется полностью завершить газификацию 59 сел и 102 жилых массивов.